Fors meer investeringen in tweede kwartaal

Redactie Emerce Nieuws -

Durfkapitalisten hebben wereldwijd 53 procent meer geld uitgegeven in het tweede kwartaal dan in het eerste kwartaal van 2017, zo blijkt uit het MoneyTree report van PricewaterhouseCoopers (PwC) en CB Insights.

Het totale bedrag kwam uit op 42,9 miljard dollar, tegen 28 miljard in het eerste kwartaal. Het aantal Amerikaanse investeringen liep licht terug.

De groei komt deels door enkele investeringen van 100 miljoen dollar of meer, waaronder 600 miljoen voor Uber-rivaal Lyft. Bij maar liefst 31 deals ging het om meer dan 100 miljoen dollar.

In totaal telden PricewaterhouseCoopers (PwC) en CB Insights 2439 deals.

Deze week heeft ook Samsung laten weten dat het gaat investeren in Europese startups als onderdeel van Samsung Next, een investeringspoot met 150 miljoen dollar aan eigen vermogen. In de afgelopen vier jaar heeft Samsung in zestig startups geinvesteerd. Ook heeft Samsung 15 andere bedrijven overgenomen.