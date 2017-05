Forse groei mobiele abonnementen T-Mobile Nederland

Redactie Emerce Nieuws -

T-Mobile Nederland meldt over het eerste kwartaal een forse groei van het aantal mobiele abonnementen: 226.000 over de afgelopen 12 maanden en 69.000 abonnementen in het eerste kwartaal.

Het aantal klanten met mobiele abonnementen komt hiermee boven de drie miljoen uit. De groei kwam zowel uit het consumentensegment, inclusief Ben, als uit het zakelijke segment.

De totale omzet, inclusief T-Mobile Thuis, steeg met 5,2 procent naar 341 miljoen ten opzichte van 2016. De omzet Mobiel daalde licht met 1,2 procent naar 320 miljoen. De omzet van Zakelijk steeg vijf procent.

T-Mobile Thuis zette 21 miljoen euro om, het klantenaantal steeg van 164.000 naar 176.000.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg 25 procent in vergelijking met 2016 naar 110 miljoen euro.

De plantengroei komt volgens T-Mobile vooral door de marktintroductie van Go Unlimited in de consumenten- en zakelijke markt. Klanten hebben dit product volgens het bedrijf massaal omarmd en binnen drie maanden hadden 100.000 klanten zich aangemeld.