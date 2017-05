Forse investering voor Delivery Hero

De concurrentieslag tussen Takeaway en zijn belangrijkste rivaal Delivery Hero op de Duitse markt gaat een nieuwe ronde in. Delivery Hero krijgt een kapitaalinjectie van 387 miljoen euro van het Zuid-Afrikaanse bedrijf Naspers.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de versteviging van de fundamenten van het Duitse bedrijf, dat we in Nederland vooral kennen als Foodora. In december verkocht investeerder Rocket Internet maaltijdbezorger foodpanda al eens aan zijn grotere rivaal.

Al geruime tijd gaan er geruchten dat ook Delivery Hero naar de beurs gaat. Het Berlijnse bedrijf is op papier 31 miljard euro waard. Delivery Hero verwerkte in 2016 171 miljoen bestellingen, 65 procent meer dan een jaar geleden.

Takeaway.com ging onlangs naar de beurs om zijn groei op de Duitse markt te versnellen. De Nederlandse beleggersvereniging VEB waarschuwde vorig jaar al voor de concurrentie van Delivery Hero, dat actief is met de bezorgsites Lieferheld en Pizza.de. In een worst case scenario verbrandt Takeaway de komende jaren tientallen miljoenen euro´s aan marketing in Duitsland zonder echt vooruit te komen.

Saillant detail is dat Naspers wordt geleid door Nederlander Bob van Dijk. Die laat weten dat maaltijdbezorging een belangrijke markt is. Recent investeerde Naspers in de Braziliaanse appontwikkelaar Movile, dat een belang heeft in bezorger iFood. Naspers investeerde in onder meer Tencent, Flipkart en Mail.ru.

In Delivery Hero is tot nu toe in totaal 1,4 miljard dollar gepompt.