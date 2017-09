Fraude met internetbankieren gedaald

Redactie Emerce Nieuws

In de eerste helft van 2017 is de schade door fraude met internetbankieren 21 procent gedaald, van 674.000 euro in de tweede helft van 2016 naar 535.000 euro in de eerste zes maanden van 2017. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Banken.

De banken zien ook een toename van niet-bancaire financiële fraude en internetoplichting, zoals fraude met valse e-mails, valse apps en valse websites, Marktplaatsfraude, factuurfraude, identiteitsfraude en misleiding van financieel medewerkers van bedrijven (zogeheten CEO-fraude).

De totale schade door fraude in het betalingsverkeer is echter 23 procent gestegen. Dat komt vooral door de toegenomen fraude met automatische incasso’s, handmatige betaalopdrachten en valse aanvragen van betaalpassen.

Vooral met automatische incasso’s en met handmatige betaalopdrachten is meer gefraudeerd, voor 1,1 miljoen euro. Het voorafgaande halfjaar was dat iets minder dan 80.000 euro.