SNS, ASN Bank en RegioBank waarschuwen voor verkeerd rekeningnummer

Redactie Emerce Nieuws

SNS, ASN Bank en RegioBank gaan in hun apps voor mobiel bankieren waarschuwen voor een verkeerd rekeningnummer bij een overboeking. In de nieuwe update van de apps voegen de banken een Adresboekcheck toe.

Uit onderzoek van de Betaalvereniging Nederland blijkt dat er ongeveer 1.300 verkeerde overboekingen per maand worden gemeld. Bijna driekwart komt door het gebruik van oude rekeningnummers in het adresboek.

Als de klant in de app een contactpersoon uit het adresboek kiest, wordt meteen op de achtergrond gecontroleerd wanneer voor het laatst geld naar deze persoon is overgemaakt. Is dit langer dan 15 maanden geleden? Dan krijgt de gebruiker een melding in de app waarin wordt gevraagd om het rekeningnummer te checken van de ontvanger.

Een aantal Nederlandse banken heeft met elkaar afgesproken de IBAN-Naam Check te gaan gebruiken om klanten beter te waarschuwen tegen fouten en fraude bij overboekingen. Deze dienst controleert bij internetbankieren en mobiel bankieren of het rekeningnummer met naam van de ontvanger overeenkomt die wordt ingevoerd bij een overboeking. SNS, ASN Bank en RegioBank hopen in de tweede helft van 2017 de IBAN-Naam Check in te voeren.