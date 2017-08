Niet de nieuwste snufjes in volgende Pixel smartphones

Redactie Emerce Nieuws -

Google gaat zijn volgende generatie Pixel smartphones niet uitrusten met technologie die in andere smartphones inmiddels al gemeengoed is, zoals een dubbele camera.

Google werkt onder meer samen met het Taiwanese HTC aan de volgende Pixel smartphone. Net als vorig jaar komen dit najaar een nieuwe Pixel en Pixel XL op de markt. Maar die gaan niet enorm verschillen van de vorige generatie.

Terwijl Apple, LG, Samsung (met de Note8) en Huawei allemaal dubbele camera’s introduceren, laat Google die achterwege.

Wel worden de bezels (randen) minder groot, althans van het grotere toestel dat HTC mag ontwikkelen. Wie het kleinere model mag produceren is niet bekend. Het is ook afwachten of deze toestellen nu wel officieel in de Benelux worden uitgebracht.