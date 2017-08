George Steur (Phone House) nieuwe directeur Bruna

Redactie Emerce Nieuws -

George Steur (Phone House) wordt algemeen directeur van Bruna. Hij volgt per 1 september Rob Schuyt op, die sinds eind vorig jaar ad interim die functie bekleedde.

Voor The Carphone Warehouse was Steur verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van eigen winkels en franchise van Phone House in Nederland en de uitrol naar andere landen. Daarna heeft hij zich toegelegd op het ontwikkelen van nieuwe strategieën, online initiatieven en omnichannel projecten bij verschillende organisaties.

Steur vindt het nodig de keten weerbaarder te maken en verder te laten groeien, onder meer door ontplooiing van nieuwe commerciële concepten, verdere merkontwikkeling en verbetering van klanttevredenheid.

Onder leiding van zijn voorganger Rob Schuyt is Bruna na een aantal moeilijker jaren weer in rustiger vaarwater gekomen. Inmiddels verschuift de aandacht weer naar omzetgroei, onder meer door het openen van nieuwe winkels, aanpassingen in het assortiment en aanscherping van de formule.