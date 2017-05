Gezonde winstcijfers voor Coolblue

Redactie Emerce Nieuws -

De nettowinst van online retailer Coolblue is in 2016 gestegen van 3,1 naar 8,9 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekeningen, waaruit zakentijdschrift Quote citeert. Het bedrijf maakte al wel de omzet en bedrijfsresultaat (resp. 857 en 19 miljoen) bekend.

Uit het jaarverslag wordt verder duidelijk dat Coolblue in 2016 meer dan 1000 nieuwe medewerkers aangenomen heeft en Pieter Zwart bijna 2700 man met 29 verschillende nationaliteiten in dienst hebben.

In Nederland groeide de omzet van 377 miljoen naar 615 miljoen euro, in België werd 64 miljoen meer omgezet dan een jaar geleden tot een totaal van 242 miljoen.

CEO Zwart incasseerde een salarisplus van meer dan 100 procent en ontving 386.000 euro salaris. In 2015 bedroeg de jaarwedde 185.000 euro.