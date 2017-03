Marketingprijzen voor Coolblue, Picnic en Hunkemöller

Redactie Emerce Nieuws -

Pieter Zwart van Coolblue is Marketeer of the Year 2017. Hij nam het op tegen IKEA en G-Star. ‘De visie en strategie van Coolblue zijn helder en consistent, de bedrijfsvoering is open en transparant. Pieter laat zien hoe je ondernemersschap, klantgericht denken en marketing met elkaar verbindt,’ aldus de jury over de ondernemer die al heel wat vakpijzen heeft binnengesleept.

Marketing Company of the Year werd Hunkemöller, dat het moest opnemen tegen finalisten Young Capital, G-Star, ING en Zeeman. De jury over het bedrijf: ‘Een sterke marketingcase die is opgebouwd vanuit de customer journey van de doelgroep. Hunkemöller bewijst dat het mooiste meisje ook het slimste meisje kan zijn.’

De Marketing Start Up Company van het jaar werd online supermarkt Picnic. De marketingcase klopt volgens de jury op alle punten en ‘is helemaal van nu’.

Joost Geurtsen (nu.nl) is door de jury uitgeroepen tot Dutch Marketing Talent of the Year 2017. Geurtsen onderscheidde zich door een case in een sector waar marketing nog niet de positie heeft zoals in veel andere sectoren. Naast Joost Geurtsen behoorden Martine Boekestein (Rijk Zwaan) en Bram Draaijer (Social Embassy) tot de finalisten.

De Scale Up Company Award werd toegekend aan winkelketen Vegetarische Slager. Genomineerd waren Looye Kwekers, Thuisbezorgd, Vegetarische Slager, Stach en KNAB. Vegetarisch bestond al, maar de Vegetarische Slager heeft op een prikkelende manier een sterk en ambitieus merk in deze markt gebouwd, vond de jury.

De Dutch Marketing Awards zijn een samenwerking tussen NIMA en Adfo Groep, ondersteund door PIM en MEC. De uitreiking vond plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.