‘Retailcrisis nog lang niet voorbij, Coolblue sterkst stijgende merk’

Redactie Emerce Nieuws -

Ondanks een ongekende omzetstijging en imagoherstel is de saneringsronde in de retailsector nog lang niet afgelopen. Een flinke groep ketens zal de concurrentiestrijd verliezen door gebrek aan onderscheid. Dat zijn de conclusies van het Retail Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy.

Retailers die consumenten beter aan zich weten te binden zijn volgens de onderzoekers Coolblue, Media Markt en de Deense interieurketen JYSK.

Bij alle drie wordt de groei veroorzaakt door massamediale reclamecampagnes. Coolblue is echter niet voor niks, net als in 2016, de sterkste stijger. Dit merk ontwikkelt zich niet alleen razendsnel op naamsbekendheid, maar groeit ook op de andere twee pijlers van merkkracht: waardering en binding.

Door de opening van fysieke winkels wordt Coolblue meer gewaardeerd vanwege zijn vriendelijke personeel en de aantrekkelijkheid van de winkels. Daarnaast krijgt Coolblue een steeds professioneler, sympathieker en zelfverzekerder imago.

De sportwinkelketen Perry, die na het faillissement van 2016 in handen is gekomen van het Britse JD Sports Fashion, is in het afgelopen jaar de meeste merkkracht verloren. De zware investeringen in een metamorfose van de winkels is bij de gemiddelde consument kennelijk nog niet doorgedrongen. Alleen het imago van de online winkel staat in de plus. Op de andere imagofactoren vervaagt het merk.

Bol.com spant echter de kroon en is voor de derde keer het sterkste retailmerk van Nederland.

Om tot de sterkste retailmerken van Nederland te behoren is een goede prijspropositie volgens het onderzoek een eerste vereiste. Bij alle sterke merken in retailland vindt de consument dan ook dat de prijs-kwaliteitverhouding goed is. Om langdurig tot de top te behoren, is echter veel meer nodig dan een scherpe prijs. Zo scoort Lidl niet alleen het best wat betreft de prijsstelling, maar wordt het assortiment van de discountketen tevens als afwisselend, onderscheidend en vernieuwend ervaren. In de ranglijst van succesfactoren voor een sterk, nationaal retailmerk staat de factor ‘respect voor mens en natuur’ opmerkelijk op de laagste plaats. Slechts een handje vol ketens heeft een sterk ontwikkeld, maatschappelijk imago.

Naast de prijs, zijn de sympathieke uitstraling (dankzij het personeel en de sfeer in de winkels), de dynamiek (met aanbiedingen en afwisselend assortiment) en bereikbaarheid dé manieren om klanten te trekken.

Voor het onderzoek zijn 1.537 respondenten ondervraagd. Over de 100 grootste retailmerken in omzet is navraag gedaan naar de kracht en het imago. Elk merk is op 40 factoren onderzocht: merkkracht (= bekendheid, waardering en binding), merkpersoonlijkheid (16 factoren), merkprestatie (18 factoren), aankoopintentie, aankoop en groeiverwachting.

Top-10 sterkste retailmerken 2017 (+ positie in 2016 en 2015)

-(1,1) bol.com

-(4,2) Albert Heijn

-(2,3) Kruidvat

-(3,4) HEMA

-(6,5) IKEA

-(5,6) Action

-(7,7) Lidl

-(8,8) Blokker

-(10,10) Jumbo

-(9,9) GAMMA