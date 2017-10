Google opent weer tijdelijke winkels

Redactie Emerce Nieuws -

Evenals vorig jaar opent Google in New York City en Los Angeles popup winkels om, in de aanloop van de feestdagen, zijn nieuwste hardware te tonen. Veel details zijn nog niet bekend, behalve dat de deuren volgende week donderdag opengaan.

In New York komt de winkel aan 110 Fifth Ave, in Los Angeles aan 8552 Melrose Avenue. De winkels gaan iedere dag open van 10.00 tot 20.00 uur. Waarschijnlijk blijven ze, net als vorig jaar, tot eind december.

Onder de noemer Made by Google zullen onder meer de nieuwste Google Home luidsprekers, de nieuwste generatie Pixel smartphones en de Pixelbook worden getoond. Deze producten werden vorige week aangekondigd.

Wat al deze producten uniek maken is volgens Googles Rick Osterloh de combinatie van AI, software en hardware.