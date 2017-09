Gratis wifi in Connexxionbussen in regio Haaglanden

Redactie Emerce Nieuws -

Zeker 120 bussen van Connexxion in de Haagse regio krijgen gratis wifi. De bussen waarin deze dienst wordt aangeboden zijn herkenbaar aan een wifi-sticker.

Reizigers kunnen inloggen op het gratis netwerk Connexxion Free Wifi. Met de extra service hoopt men ‘de kwaliteit van het openbaar vervoer een extra impuls te geven.’

Connexxion voert een ander beleid dan het Haagse vervoersbedrijf HTM. Dat biedt wel gratis wifi in bus- en tramhaltes, maar niet in bus of tram zelf.