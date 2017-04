Groeigeld voor Antwerpse start-up SweepBright

Redactie Emerce Nieuws -

De Antwerpse start-up SweepBright krijgt 1,5 miljoen euro toegeschoven door Volta Ventures. Met dat geld wil het bedrijf de internationale markt op.

SweepBright is een smartphoneapplicatie die vastgoedmakelaars aan opdrachten helpt. Nu wordt nog voornamelijk met pen en papier gewerkt of universele CRM applicaties.

Via de SweepBright-app wordt het hele verkoopproces digitaal en mobiel afgewikkeld. SweepBright integreert ook met applicaties van andere partijen zoals DotLoop, WebMerge en DocuSign.

Het bedrijf is nog maar een jaar oud, maar heeft naast Antwerpen ook al een kantoor in New York.