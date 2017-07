Groeigeld voor expert in direct mail

Redactie Emerce Nieuws -

Blijkbaar zit er toekomst in traditionele marketing, want het Newyorkse bedrijf PebblePost dat consumenten benadert via ouderwetse post, heeft 47 miljoen dollar aan financiering opgehaald.

Dat is inclusief 15 miljoen dollar uit een eerdere ronde geleid door RRE Ventures. Het belangrijk deel van de financiering bestaat uit leningen.

PebblePost doet niet zomaar aan traditionele marketing. Het gebruikt zelf de term ‘geprogrammeerde direct mail’, oftewel gepersonaliseerde mailing zoals een postkaart of een catalogus. Deze producten worden als Programmatic Postcard en Programmatic Catalog in de markt gezet.

Klanten zijn onder meer Boxed.com, World of Watches en TUMI.