Groeikansen voor Nederlandse digitale sector in Duitsland

Redactie Emerce Nieuws -

Nederlandse bedrijven hebben nog volop mogelijkheden voor groei in Duitsland. Dat constateert minister Kamp van Economische Zaken vandaag tijdens zijn bezoek aan de Hannover Messe. Daar presenteren zo’n 140 Nederlandse innovatieve bedrijven en kennisinstellingen zich aan geïnteresseerden.

Met name op het gebied van Internet of Things, big data en online beveiliging kan Nederland haar internationale concurrentiepositie verder uitbouwen, zo blijkt uit het rapport Export opportunities for the Dutch ICT sector to Germany.

In Duitsland wordt volgens het onderzoek voor het Internet of Things een samengestelde jaarlijkse groei van 33 procent verwacht naar uiteindelijk een marktwaarde van vijftig miljard euro in 2020. De wereldwijde waarde van deze markt wordt in dat jaar al op 1620 miljard euro geschat, maar de mondiale groei is lager (23 procent) dan in Duitsland.

De relatief hoge groei in Duitsland biedt volgens het onderzoek bij uitstek kansen voor ondernemingen uit ons land die mondiaal voorop lopen als het gaat om het Internet of Things. Nederlandse bedrijven zijn nu al producent of toeleverancier voor deze apparaten in de auto-industrie (navigatiesystemen, technologie voor elektrische en zelfrijdende auto’s), maar ook voor toepassingen in precisielandbouw, zorg (eHealth) en huishoudelijke apparaten. Er zijn naast grotere bedrijven bovendien in Nederland veel meer start-ups en scale-ups actief met innovatieve oplossingen voor de vraagstukken binnen deze sector dan in Duitsland.

Voor big data geldt eveneens dat de groei in Duitsland (22 procent) tot 2020 hoger wordt ingeschat dan het mondiale verwachte cijfer (13 procent). De wereldwijde markt voor big data is over drie jaar zo’n 54 miljard euro waard, de Duitse markt 3,7 miljard.

Nederlandse bedrijven hebben volgens het onderzoek ook hier een goede concurrentiepositie vooral als het gaat om analytische software voor de landbouw, zorg, automotive en de infrastructuursector.