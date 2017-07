Hands-on: Samsung Galaxy S8 en DeX

Sander van der Heide

De Samsung Galaxy S8 is nu een tijdje op de markt. Vanaf het begin was al duidelijk dat de S8 meer is dan verbeterde S7, maar na een paar weken gebruik in een DeX-station lijkt de S8 zelfs onze favoriet van 2017 te gaan worden. Alhoewel er toch ook wel wat minpuntjes zijn, hier de vijf pluspunten van dit vlaggeschipmodel.

Het 5,8-inch super amoled beeldscherm is wat betreft kwaliteit nagenoeg hetzelfde als die van de Galaxy S7, maar met de afwijkende resolutie en bijhorende verhouding van 2960 x 1440 pixels voor wat Samsung het Infinity Display noemt (het beeld loopt door tot in de rand), ziet deze er een stuk spectaculairder en sjieker uit. Met 570 PPI nog steeds een goede pixeldichtheid om in combi met de bijhorende Gear VR ook nog een goeie virtuele ervaring te bieden.

Bij de vormgeving van een smartphone komt het aan op millimeters, net iets te breed, te dik of te lang en de hele ervaring (visueel en fysiek), lijkt dan niet te werken. De Galaxy S8 is pure perfectie. Ligt heerlijk in de hand, voelt slank aan, maar heeft toch meer schermoppervlakte dan de S7. Desondanks nog steeds maar 152 gram en 8 millimeter dik. Het weglaten van de vingersensor aan de voorkant draagt nog meer bij aan deze serene en smaakvolle minimalistische uitstraling

De frontcamera heeft nu ook autofocus en met een verhoogde resolutie van 8 megapixels een perfecte combinatie voor selfiebuffs. De camera achter was bij de Galaxy S7 al fantastisch, bij de Galaxy S8 is geperfectioneerd met een supersnelle autofocus, betere kleurprestaties in slechte lichtcondities en een beeldstabilisatie die een bewogen foto haast onmogelijk maakt en video nog vloeiender. Kijk naar de voorbeelden die ik heb bijgesloten. De titels op de boeken aan de zijkant zijn nog erg scherp en dat voor ene foto voor vanuit de hand.

Een snelle CPU zegt natuurlijk nog niet alles, maar de door Samsung ontwikkelde Exynos 8895 Octacore Processor is een beest. Vier kernen draaien op 2,3 GHz en de andere vier op 1,7 Ghz. De bekende uitspraak ‘computer in je zak’ gaat hier dan ook zeker op

De combi met het DeX-dockingstation is dan ook geen onlogische keuze. Samen vormen ze een prima werkstation met 2 USB-aansluitingen (muis en toetsenbord), ethernetaansluiting, USB-C voor stroom en HDMI voor een beeldscherm. De werkomgeving is geen uitvergrootte android tabletvorm, maar vergelijkbaar met Chrome OS. Een aantal apps zijn speciaal voor DeX geschikt gemaakt (o.a. Microsoft Office en Virtual Desktop) en daarnaast kun je ook gewoon je telefoonfuncties en apps blijven gebruiken. De juiste benadering om ervoor te zorgen dat je in sommige situaties echt je laptop thuis kunt laten.

De minpuntjes? Ach, daar valt mee te leven. Die vingersensor aan de achterkant, die gebruik ik gewoon niet. Net zoals iris/gezichtsherkenning. Ben gewoon weer terug bij een standaard pincode.

En Bixby? Bixby is gewoon nog niet helemaal af, maar die speciale Bixby Button aan de zijkant zit er niet voor niets. Ik heb Bixby Voice een stuk intelligenter zien reageren dan Siri, maar voordat we die in het Nederlands gaan meemaken, zijn we denk ik alweer aangekomen bij de Note 8 of zelfs de Galaxy S9.