HelloFresh zoekt 250 miljoen met beursgang

HelloFresh kondigt aan dat het bedrijf naar de beurs gaat en daarmee 250 à 300 miljoen euro nieuw kapitaal mee wil ophalen. De onderneming wil binnen 15 maanden ebitda-positief zijn. Beleggers hoeven dus op korte termijn geen winstuitkering te verwachten.

Zojuist maakte mede-oprichter en algemeen directeur Dominik Richter aan de markt formeel zijn plannen voor een beursgang bekend (PDF). Daarover wordt al sinds de zomer van 2014 gespeculeerd, iets waar nu een einde aan komt.

Er worden nieuwe aandelen uitgegeven waarvoor een notering wordt aangevraagd aan de Frankfurt Stock Exchange. Met de beoogde 250 miljoen wil HelloFresh zijn groeiplannen kunnen voortzetten. Daarnaast wordt het geld aangehouden voor ‘strategische flexibiliteit voor nieuwe zakelijke lijnen’.

Maaltijdboxbakker HelloFresh heeft zijn klantenbestand afgelopen jaar met 54 procent zien groeien tot 1,25 miljoen eind juli. Zestig procent van de omzet van 230 miljoen euro in het tweede kwartaal is afkomstig uit de Verenigde Staten. De onderneming is actief in tien landen.