Hewlett-Packard in Venture Reality Fund

Redactie Emerce Nieuws -

Hewlett-Packard sluit zich aan bij het Venture Reality Fund, dat projecten op het gebied van VR en AR financiert. Het VR Fund is een van de grootste financiers in deze sector.

Financieringen in VR en AR bedroegen vorig jaar een kleine 1,8 miljard dollar. Goldman Sachs verwacht dat de markt in 2025 zo’n 80 miljard groot is.

Wat HP precies bijdraagt aan het fonds is niet bekend gemaakt.