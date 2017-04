SpotX partnert voor uitbreiding naar virtual reality

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Het digitale videoreclamebedrijf Spotx, uit de RTL Group, sluit een samenwerking met VR-specialist Omnivirt. Hierdoor kunnen merkadverteerders hun publiek nieuwe, virtuele wereldjes inzuigen.

In technische zin gaat het om een distributieovereenkomst waarbij SpotX wordt uitgebreid met VR-mogelijkheden. Omnivirt levert de technologie die dit achter de schermen mogelijk maakt.

Die technologie maakt reclamecampagnes mogelijk in 360 graden-video’s.

Omnivirt is opgericht door oud-werknemers van Google en YouTube en werkt met venture capital van onder meer Andreessen Horowitz, Greycroft, BDMI, Horizon Media, First Round Capital.

De verbindende factor tussen SpotX en Omnivirt is het Duitse mediaconcern Bertelsmann. De naam van investeerder BDMI staat voor Bertelsmannn Digital Media Investmens. Bertelsmann is bovendien het moederbedrijf van RTL Group, de mediagroep die 65 procent van de aandelen in SpotX heeft.

Foto: Guido van Nispen (cc)