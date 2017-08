H&M lanceert nieuwe multichannel formule

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

H&M Group zet morgen een nieuwe winkelformule in de markt: Arket. De webwinkel gaat met een beperkt assortiment op 23 augustus open, de eerste flagshipstore gaat vrijdag in Londen open. Daarna worden assortiment en winkelnetwerk uitgebreid.

In een bericht aan belangstellende consumenten kondigt Arket de komende lancering van de webwinkel in achttien landen en de Londense opening aan. Komend najaar krijgt ook Kopenhagen een grote, fysieke zaak (foto’s inrichting). Het karakter van het assortiment: Scandinavisch minimalistisch.

Arket combineert in zijn formule exclusiviteit met toegankelijkheid. De digitale shop zal actief zijn in meerdere landen en maakt gebruik van de infrastructuur van H&M. Het enige fysieke verkooppunt dat er in een land zal zijn, is doorgaans op een dure locatie in de hoofdstad. Daarmee juist een sfeer van exclusiviteit creërend. Het winkelend publiek vindt hier winkels die iets hoger dan H&M zijn gepositioneerd. Er is kleding van H&M maar ook van andere fabrikanten en, als de locatie het toestaat, in inpandig café.

Het nieuwe label gaat in zekere zin met een vliegende start live, omdat H&M de afgelopen maanden goed gebruikte voor promotie van zijn nieuwe boreling. Op Instagram heeft Arket inmiddels 47.000 volgers.