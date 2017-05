‘Hotelsites betalen minder voor meer verkeer bij meta’s en Google’

Redactie Emerce Nieuws -

Hotels die minder afhankelijk willen zijn van online reisagenten (OTA’s) moeten ervoor zorgen dat er meer verkeer naar de eigen website gaat. Maar welk kanaal is daarvoor het meest geschikt? Fastbooking vergelijkt TripAdvisor, Trivago, Google Hotel Ads, HotelsCombined en Google Adwords.

Het directe verkeer naar hotelwebsites is in twee jaar tijd afgenomen van 62 procent naar 42 procent. Om toch onder de aandacht van potentiële klanten te komen zijn hotels onder andere aangewezen op metazoekmachines. Fastbooking, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het verhogen van direct verkeer naar hotelsites, heeft de prestaties van meta’s TripAdvisor, Trivago, Google Hotel Ads en HotelsCombined en Google Adwords in de periode 2012-2017 met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt allereerst dat de vier metazoekmachines opgeteld inmiddels meer verkeer naar de hotelwebsites genereren dan Adwords. Trivago scoort het hoogste clickvolume van de drie, gevolgd door Google Hotel Ads, TripAdvisor en HotelsCombined.

De gemiddelde advertentiekosten (CPC) zijn de afgelopen jaren afgenomen waardoor het rendement van campagnes aanzienlijk is toegenomen, al laat 2017 ten opzichte van 2016 een lichte toename zien.

Fastbooking tekent aan dat het rendement op de uitgaven aan advertenties per kanaal verschilt, maar een gemiddelde opbrengst van meer dan negen keer de investering is gezond te noemen. Google Adwords levert het meeste op met een factor 12,5 in 2017, gevolgd door Google Hotel Ads (10,1) en TripAdvisor (10).

Kijkend naar de analyse per kanaal valt op dat de cost-per-click van Trivago relatief laag is. Adwords levert zowel het hoogste rendement als clickvolume op.

De volledige infographic vind je hier.