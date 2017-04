Facebook Dynamic Ads nu ook voor vluchten

Redactie Emerce Nieuws -

Facebook heeft Dynamic Ads for Travel nu ook opengesteld voor vluchten. Dit betekent dat luchtvaartmaatschappijen en andere vliegticketverkopers potentiële klanten kunnen retargeten op Facebook, Instagram en daarbuiten via het Audience Network.

Adverteerders kunnen gebruikmaken van de data van Facebook en die combineren met hun eigen klantgegevens, zoals het gedrag op de mobiele site, app en website.

Dynamic Ads for Travel werd vorig jaar door Facebook in de markt gezet voor hotels en bestemmingen. Hiermee konden adverteerders al mensen die een vlucht hadden geboekt benaderen met relevante hotelaanbevelingen. Nu is dat dus ook andersom mogelijk.

Volgens Facebook wordt 85 procent van de reizen gepland op een mobiel apparaat. Met Dynamic Ads for Travel kunnen adverteerders snel op de radar komen van potentiële klanten, is het verkoopargument van het socialmediaplatform.

Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific heeft in beta campagnes getest op Facebook en zegt dat er zestien keer meer boekingen uit voort zijn gekomen dan eerdere campagnes. Ook Delta Air Lines heeft het product uitgeprobeerd. Zij doet echter geen mededelingen over de behaalde resultaten.