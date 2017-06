‘IBM raakt WhatsApp als klant kwijt’

Redactie Emerce Nieuws -

De berichtendienst van WhatsApp gaat mogelijk verhuizen. De dienst draait nu in de cloud van IBM, maar Facebook wil WhatsApp op zijn eigen servers hebben.

Het verlies van WhatsApp gaat IBM zeker in de portemonnee merken. Naar verluidt behoort de berichtenapp tot de vijf grootste cloudklanten van IBM. In het verleden betaalde WhatsApp zeker 2 miljoen dollar per maand aan IBM.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Facebook overgenomen bedrijven weghaalt bij IBM.

IBM is de vierde cloudspeler ter wereld na Amazon, Google en Microsoft.