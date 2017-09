IFA: Segway lanceert nieuwe mini’s

Redactie Emerce Nieuws -

Segway voegt twee nieuwe zelfbalancerende voertuigen toe aan zijn consumentenlijn, de Segway miniLITE en de Segway miniPLUS.

De Segway miniLITE heeft een maximale snelheid van 16 km/u met een bereik van circa 18 km. Sturen doe je met de knie. Het voertuig heeft aanpasbare LED-verlichting en het kniestuur kan tevens dienen als handvat waarmee de miniLITE eenvoudig opgetild kan worden.

De Segway miniPLUS is het meest exclusieve voertuig binnen de mini-serie. Met volgens Segway unieke eigenschappen als de ‘Follow me’-modus, die aangestuurd kan worden met de meegeleverde afstandsbediening. De miniPLUS kan 20 km/u en heeft een bereik van 35 km. Daarnaast kan ook hiervan de LED verlichting naar smaak gepersonaliseerd worden.

Met de bijbehorende Ninebot by Segway app kunnen statistieken worden bijgehouden. De app geeft onder meer inzicht in snelheid, kilometerstand, batterijstatus en geeft gebruikers de mogelijkheid in contact te komen met andere gebruikers in de buurt.

Terwijl de Ninebot by Segway miniPRO reeds te koop is bij diverse verkooppunten, zullen de nieuwe Segway miniLITE en miniPLUS in de loop van het vierde kwartaal van 2017 te koop zijn. De prijs zal tegen die tijd bekend worden gemaakt.