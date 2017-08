‘In 2020 laat kwart van de autorijders zich volgen in ruil voor beloning’

Redactie Emerce Nieuws -

GfK verwacht een zeer sterke groei in zogenoemde rijgedragpolissen binnen de markt voor autoverzekeringen. Bij een rijgedragverzekering worden via een app op de smartphone of een stick in de auto gegevens over rijgedrag verzameld. Deze gegevens worden gedeeld met de verzekeraar in ruil voor een beloning, meestal korting op de premie.

Op basis van uitgebreid onderzoek onder circa 30.000 Nederlandse automobilisten verwacht GfK een flinke groei in rijgedragpolissen.

Momenteel heeft slechts 1 procent van de automobilisten een rijgedragverzekering. Maar één op de vijf Nederlandse automobilisten is zeker bereid om de rijstijlgegevens te laten monitoren in ruil voor een bijvoorbeeld een premiekorting op de autoverzekering.

Opvallend is dat meer dan de helft het ziet zitten om hun rijgedrag te laten opnemen in een voor verzekeraars openbare database. Zij het op voorwaarde dat hier voldoende beloning tegenover staat. Privacy lijkt daarmee voor de consument een minder groot probleem dan vaak wordt gedacht.