Infographic: crowdfunders zijn snelle beslissers

Redactie Emerce Nieuws -

Uit een omvangrijk gebruikersonderzoek van Crowdfundmarkt.nl blijkt dat 42 procent van de ondervraagde crowdfundinginvesteerders niet meer dan 10 minuten nodig heeft voor een investeringsbelissing. Beleggers van hogere leeftijd besteden meer tijd aan de analyse van een investeringskans dan jongeren. Ouderen investeren gemiddeld ook meer geld in een crowdfundingproject. 95 procent van de ondervraagden geeft aan geïnvesteerd te hebben in zijn of haar eigen provincie.