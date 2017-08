Infographic: de levensloop van Elon Musk

Redactie Emerce Nieuws -

Goeie kwartaalcijfers deze week voor Tesla. Het bedrijf wist zijn kwartaalomzet ruimschoots te verdubbelen, geholpen door de grotere vraag naar de sedan Model S en de SUV Model X. Zuid-Afrikaan Elon Musk heeft echter nog meer potjes op het vuur. Denk aan SpaceX, de capsule Hyperloop en The Boring Company. Funders and Founders brengt zijn levensloop in kaart.