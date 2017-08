Inmarsat: ‘Passagier eist wifi aan boord’

Redactie Emerce Nieuws -

Inflight internet is geen luxe meer maar een noodzaak. Dat stelt Inmarsat op basis van onderzoek in samenwerking met GfK onder 9.000 vliegtuigpassagiers wereldwijd.

Inmarsat is een provider van wifi aan boord van vliegtuigen en signaleert dat dit voor zes op de tien reizigers een basiseis is. Eenenzestig procent van de mensen die al eens gebruik heeft gemaakt van ‘wifly’ zegt dat het belangrijker is dan het inflight entertainment. Bijna de helft stapt over naar een andere luchtvaartmaatschappij als hun voorkeursairline niet binnen een jaar een goede wifi-verbinding aanbiedt aan boord.

Sterker nog, na de ticketprijs (53 procent) en het vluchtschema (44 procent) zegt 40 procent van de ervaren gebruikers dat hoge kwaliteit wifi aan boord de belangrijkste keuzefactor is. Twee derde van de ouders die met kinderen reizen zegt dat wifi heel belangrijk is om de kinderen bezig te houden tijdens de vlucht

Andere resultaten uit het onderzoek, waarbij alleen is gekeken naar passagiers die al eens gebruik hebben gemaakt van inflight internet: