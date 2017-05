IT-veteraan gaat Rackspace leiden

Redactie Emerce Nieuws -

Hostingbedrijf Rackspace heeft Joe Eazor als CEO benoemd. Hij volgt Taylor Rhodes op die de onderneming onlangs heeft verlaten om zijn carrière in het vastgoed voort te zetten.

Eazor komt van EarthLink, EMC, HP en EDS en volgde zijn opleiding aan de Colorado School of Mines en de University of Chicago’s Booth School of Business.

Rhodes werd nog tijdelijk vervangen door Jeff Cotten.

Rackspace heeft klanten in 150 landen. Sinds gisteren is Rackspace tevens eigenaar van TriCore, specialist op het gebied van enterprise applications management.