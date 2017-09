iZettle met point-of-sale-oplossing voor Nederlandse horecasector

Redactie Emerce Nieuws -

iZettle introduceert een nieuwe betaaloplossing voor de horeca. Het gaat om een premium point-of-sale (POS) voor cafés, bars en restaurants.

iZettle voor horeca biedt volgens het bedrijf zelf ‘specifieke functionaliteiten waar grotere restaurants, koffietentjes en bars behoefte aan hebben’. Bijvoorbeeld tafelbeheer, openstaande en gesplitste rekeningen, voorraadbeheer, personeelsbeheer en geavanceerde rapportage.

De meeste horecabedrijven maken nog altijd gebruik van ouderwetse kassa’s in plaats van mobiele point-of-sale-systemen. Voordeel van digitale oplossingen is vooral de real-time rapportage.

iZettle voor horeca is verkrijgbaar via de Intelligentpos-app in de app store voor een prijs van 49 euro per maand per terminal, ‘zonder langdurige contracten, licenties of verborgen kosten’.