Jeff Immelt (GE) geen CEO Uber

Redactie Emerce Nieuws -

Oud-topman Jeff Immelt van General Electric laat via Twitter weten dat hij geen CEO wordt van Uber. Of dat iets te maken heeft met de ruzies in het bestuur, is niet duidelijk.

Het bestuur zou vandaag stemmen over zijn nieuwe CEO, maar ingewijden melden aan Recode dat Uber twijfelt tussen drie kandidaten.

Het wisselende succes van Immelt als CEO van General Electric is de reden dat niet iedereen voor hem zou willen stemmen. Eerder bedankte Meg Whitman van Hewlett Packard Enterprise voor de eer. Wie er nu nog zijn overgebleven is niet duidelijk.

Oud CEO Travis Kalanick maakt nog steeds deel uit van het bedrijf en wordt gedagvaard door aandeelhouder Benchmark. Kalanick trok zich terug na kritiek, maar zou recentelijk toch weer op zijn terugkeer hebben aangedrongen.