John de Mol ontkent interesse in Nu.nl

Redactie Emerce Nieuws -

Media-ondernemer John de Mol heeft geen interesse in nieuwssite Nu.nl. Talpa noemt berichten hierover tegen het ANP ‘totaal ongegronde geruchten en speculaties’.



Het FD citeert bronnen in de financiële wereld en de mediasector. Talpa Holding, de houdstermaatschappij van De Mol, zou Nu.nl willen koppelen aan zijn andere belangen in de mediasector.

Nu.nl heeft een totaal bereik van ruim zeven miljoen mensen. De redactie telt inmiddels ruim honderd vaste en freelance redacteuren.

De Mol wilde eerder De Telegraaf overnemen, maar verloor de overnamestrijd.

Maar Talpa zegt in een reactie dat er geen sprake is van een bod, ‘niet op dit moment, niet gisteren en ook niet vorige week’. De Mol laat in een persverklaring weten dat ‘ik hier een beetje moe van word. Ik ben inmiddels meer tijd kwijt met het reageren op speculaties dan dat ik tijd kan besteden aan het opbouwen van een nieuw mediabedrijf.’