Jumbo komt met voice-app boodschappenlijstje

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Supermarktketen Jumbo gaat het nog makkelijker maken voor zijn klanten om een boodschappenlijstje samen te stellen. Ze hoeven enkel nog maar te praten tegen een nieuw onderdeel van de mobiele app. Deze ‘schrijft’ vanzelf mee en desgewenst kan het lijstje naar de webwinkel worden gestuurd.

Directeur Online Roy van Keulen demonstreert de noviteit aan Emerce. Met een spraakopdracht activeert hij Siri op de iPhone om daarmee vervolgens de boodschappen-app te openen. “Twee melk en een doosje aardbeien.” Genoteerd. “Oh ja, ik moet de basterdsuiker niet vergeten.”

Van Keulen is sinds begin 2017 bezig om de digitale strategie van Jumbo Supermarkten verder uit te rollen. “We willen foodretail veranderen en de leidende omnichannel retailer worden in een markt waar jaarlijks 35 miljard euro in omgaat. Ruim twee procent daarvan gaat nu via online.”

“Om onze ambities te realiseren, is een wat andere cultuur nodig. Denkend vanuit de klant gaan we door de hele organisatie meer kortcyclisch innoveren. Kleine stapjes van uitproberen.”

De voice-app is daar een voorbeeld van. In juni bedacht, gebouwd met IBM Watson en in september opgeleverd. Eind september gaan duizend vaste klanten de app testen en in oktober krijgt heel Nederland hem. Een Androidversie volgt spoedig.

Een andere noviteit waar de IT’ers van Jumbo aan bouwen is het digitale boodschappenmandje dat automatisch wordt gevuld. “Op basis van wat we van onze online klanten weten, kunnen we tachtig procent van hun mandje al voor hen klaarzetten.” Albert Heijn opperde dit idee drie jaar geleden ook al, maar in Zaandam kwam het tot dusver niet verder dan een idee.

Volgens Van Keulen, voorheen CMO van Maxeda DIY Group, zal de supermarktwereld komende jaren ingrijpend veranderen. “Bezorgrobots voor je huisdeur, afrekenen zonder te pinnen en winkels die meer beleving gaan bieden. Kan allemaal, waarom niet. Zo lang we het de klant maar makkelijk maken. Het is aan ons de taak om nu de architectuur neer te zetten om te voldoen aan die vraag van de toekomst.”

Om de digitale plannen handen en voeten te geven, breidt het bedrijf zijn IT-afdeling uit van vijftig naar tweehonderd man. De zogeheten Jumbo Tech Campus zit in het hoofdkantoor te Veghel. Ook de bezetting van andere afdelingen binnen Jumbo zullen flink opschalen met digitale talenten. Dat zullen al snel honderden mensen zijn.