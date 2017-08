Jumbo opent eerste Camping Pick Up Point

Redactie Emerce Nieuws -

Jumbo heeft zijn eerste Camping Pick Up Point in Uden geopend. Hiermee biedt de supermarkt naar eigen zeggen een oplossing voor klanten die ook op vakantie willen bestellen.

Het idee om een Camping Pick Up Point te starten kwam van Jumbo ondernemer Roland de Laak uit Uden. Hij zag in de zomer een toename in klanten die op een camping in de buurt verblijven.

De boodschappen kunnen op de reguliere wijze online besteld worden tot 00.00 uur ’s avonds. De klant heeft keuze uit het volledige Jumbo assortiment. Vanaf de volgende dag kan de klant zijn boodschappen tussen 17.00 uur en 18.00 uur ophalen bij het speciaal daarvoor ingerichte Pick Up Point, bij de ingang van de camping. In gekoelde kratten worden de boodschappen daar afgeleverd.

De hele zomervakantie kunnen gasten van de camping nog hun boodschappen online bestellen en bij het Pick Up Point ophalen. Na de zomerperiode wordt het Camping Pick Up Point geëvalueerd, waarna er in de toekomst mogelijk wordt uitgebreid op andere campings.

Intussen heeft Jumbo al meer dan 360 Pick Up Points door heel Nederland.