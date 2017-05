Kabinet gaat durfinvesteerders ondersteunen

Redactie Emerce Nieuws -

Het kabinet gaat jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar stellen voor investeerders die startups helpen met hun financiering. Minister Kamp van Economische Zaken maakte de nieuwe regeling vandaag bekend tijdens het begin van de Week van de Ondernemer in Utrecht.

Startups kunnen met deze regeling in hun eerste groeifase makkelijker aan de benodigde financiering komen. Volgens onderzoeksbureau Genome zijn er 2.300 tot 3.500 startups in Nederland, samen goed voor een waarde van 12,9 miljard euro.

Durfinvesteerders zijn van vitaal belang voor het investeringsklimaat en voor onze economische groei, zegt Kamp. Het kabinet wil daarom de circa 3000 Business Angels ondersteunen bij hun investeringen in deze innovatieve en snelgroeiende bedrijven.

De jaarlijkse investering van 10 miljoen euro wordt ingericht binnen de bestaande SEED Capital-regeling. Daarmee ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal.

De overheid verstrekt hierbinnen een renteloze lening van maximaal 1 miljoen euro aan een fonds waarin ook twee Business Angels actief zijn. Deze durfinvesteerders leggen in dit fonds minimaal hetzelfde bedrag in. Met dit geld kunnen deze Business Angels vervolgens investeren in snelgroeiende bedrijven als technostarters en creatieve starters.

Binnen de SEED Capital-regeling zijn in 11 jaar tijd 59 van deze startersfondsen opgericht, zij hebben in meer dan 300 technostarters geïnvesteerd.

Deze regeling voor startups maakt onderdeel uit van de extra kabinetsinvestering van 52 miljoen euro per jaar per 2017 voor de stimulering van snelgroeiende innovatieve bedrijven.

Zo is er per 1 januari 2017 ook 29 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een versoepeling van de gebruikelijk-loonregeling voor innovatieve bedrijven. Oprichters van startups zijn dan niet langer verplicht zichzelf een belastbaar loon uit te keren van 44.000 euro, maar mogen dit de eerste drie jaar op het minimumloon stellen. Zo blijft er meer geld over om te investeren in de onderneming.