Ruim 1 miljard euro besteed bij Europese webwinkels

Redactie Emerce Nieuws -

Nederlandse consumenten kochten in 2016 voor ruim 1 miljard euro aan producten bij buitenlandse webwinkels binnen de EU. Dit is een groei van 25 procent ten opzichte van 2015. Dit meldt het CBS op basis van lopend Big Data onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden.

Ruim 80 procent van de buitenlandse Europese internetuitgaven in 2016 werd gedaan bij bedrijven die in Duitsland, Groot-Brittannië, België of Italië zijn gevestigd.

Duitse webwinkels zijn koploper met ruim 50 procent van de waarde van alle aankopen. Daarna volgen Groot-Brittannië met ongeveer 12 procent en België en Italië met elk ongeveer 8 procent. De overige 20 procent van de bestedingen werd gedaan bij webwinkels verspreid over vrijwel de hele Europese Unie.

CBS benadrukt dat het om online aankopen gaat van goederen door Nederlandse consumenten bij bedrijven die binnen de Europese Unie, maar niet in Nederland gevestigd zijn.

De cijfers zijn berekend op basis van een methode die nog in ontwikkeling is, en zijn dus voorlopig. De foutmarge op de totale omzet is volgens het CBS ongeveer 5 procent.