KPN neemt internetaanbieder Solcon over

Redactie Emerce Nieuws -

KPN heeft voor een onbekend bedrag Solcon overgenomen, de bekende Nederlandse leverancier van internet, (mobiele) telefonie, hosting, televisie en beveiligde email diensten voor zowel particulieren als bedrijven.



Het in Dronten gevestigde bedrijf werd reeds in 1996 opgericht door de huidige CEO Peter van der Vlies. Solcon bedient ongeveer 45.000 particuliere klanten met internet, vaste en mobiele telefonie en tv-diensten. Daarnaast is het bedrijf ook actief in de zakelijke markt met hosting, internet en datacenter diensten.

‘In een wildwest landschap van internetcowboys zetten wij in 1996 onze eerste stappen als een provider met een ander geluid’, zo begint Solcon de eigen geschiedschrijving.

Solcon bouwde als eerste in Nederland een internet- en telefoonfilter voor zijn destijds overwegend christelijke klanten.

Solcon telt ongeveer 75 medewerkers en zal onder haar eigen merknaam zelfstandig in de markt blijven opereren.