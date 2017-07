MediaMarkt en Talpa Radio lanceren Nederlands alternatief voor Spotify

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Talpa Radio en MarktMarkt lanceren half juli een nieuw Nederlands digitaal platform voor radio, streaming en on demand. Dat gebeurt op basis van het Juke label dat MediaMarkt al langer heeft. Binnen twee jaar hoopt de joint venture op 1 miljoen gebruikers.

Gratis zijn de tientallen streams van de stations van Talpa Radio (538, Radio 10, Sky Radio, Radio Veronica en themazenders), maar voor toegang tot circa 40 miljoen nummers moet 9,99 euro per maand worden betaald.

“De combinatie van radio en on demand is wat dit bijzonder maakt,” vertelde directeur Menno Koningsberger van Talpa Radio vanochtend aan Emerce. Luisteraars krijgen daarnaast een gecureerd aanbod voorgeschoteld in de vorm van speellijsten van deejays en bijvoorbeeld sporters of artiesten. Ook zijn er lijsten op basis van het moment van de dag of de locatie (strand of thuis op de bank).

Met 40 miljoen nummers wordt het volledige muziekspectrum aangeboden, “ook het soort muziek dat je normaal niet bij onze zenders hoort”, aldus Koningsberger.

Voor Juke.nl hebben Talpa Radio en MediaMarkt een joint venture opgezet, Juke B.V.. Beide partijen hebben evenveel geïnvesteerd. Er zijn inmiddels veertig mensen aan het werk voor het nieuwe bedrijf.

De voorbereidingen hebben anderhalf jaar geduurd. De onderhandelingen met muzieklabels waren best lastig, zegt MediaMarkt directeur Barry van Ruiven, “maar we hebben gezocht naar de meerwaarde voor zowel luisteraar als muziekpartners”.

Bewust is dan ook niet gekozen voor een model waarbij nummers worden onderbroken door reclame. Juke.nl blijft reclamevrij. “We gaan wel audioreclame verkopen voor de gratis stationsstreams”, zegt Koningsberger.

Juke.nl begint binnenkort met een grootschalige campagne. Half juli wordt de app voor iOS en Android echter al vrijgegeven om op de eerste gebruikerservaringen in te spelen. “We zetten echt in op mobiel omdat onze doelgroep dat veel gebruikt,” zegt Koningsberger. Hij sluit niet uit dat Juke.nl uiteindelijk de losse apps van de diverse radiostations gaat vervangen om de conversie te stimuleren. Wie de Juke app opstart kan gelijk livestreams van de stations selecteren, of speellijsten van Talpa Radio deejays. “Uit onze testen is gebleken dat mensen toch graag lineair luisteren, maar op bepaalde momenten van de dag on demand prefereren.”