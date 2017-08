Microsoft met blockchainplatform voor bedrijven

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Corporate organisaties die een eigen infrastructuur rondom blockchain willen ontwikkelen, voor intern of extern gebruik, kunnen nu ook aan de slag met een framework van Microsoft.

Onder de naam Coco Framework gaat Microsoft de markt aftasten om te zien in welke sector pilots kunnen worden gedraaid met de nieuwe technologie. Hoewel dat niet met zoveel woorden wordt gezegd, zullen die ervaringen weer worden gebruikt voor PR-doeleinden. Momenteel verkent het softwarebedrijf de sectoren retail, logistiek en de financiële sector.

Microsoft pitcht zijn noviteit, bedoeld om te draaien op Azure, met: “Bedrijven realiseren nu dat bestaande blockchainoplossingen niet volstaan op enterpriseniveau wat betreft hun performance, confidentiality, governance en benodigde rekenkracht. Dat komt omdat bestaande systemen in consensus zijn ontwikkeld voor gebruik in publieke omgevingen door anonieme, onbetrouwbare gebruikers met een maximale transparantie. De ingebouwde veiligheidsmaatregelen gaan ten kosten van zaken als schaalbaarheid en confidentiality die juist in een zakelijke omgeving zo belangrijk zijn.”

Coco Framework is gebaseerd op Ethereum. In onderstaande video introduceert Mark Russinovich van Microsoft het nieuwe framework: