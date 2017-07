TUI: ‘Blockchain van strategisch belang’

Erwin Boogert

De belangrijkste reden dat TUI Hotelbeds verkocht voor 1,2 miljard euro is de opkomst van de technologie blockchain. Die zorgt ervoor dat de huidige online tussenpersonen hun rol verliezen, betoogt TUI-topman Fritz Joussen.

Dat vertelde Joussen onlangs tijdens de Noah Conference in Berlijn. Hotelbeds Group levert de technologie achter talloze boekingssystemen voor hotels wereldwijd. TUI Group verkocht het in april 2016.

De TUI-baas meet zichzelf een immens vooruitziende blik aan met het argument dat blockchain hét argument was om Hotelbeds te verkopen. Niettemin, op metaniveau bekeken is het een inkoppertje. Bemiddelaars als Booking.com, Airbnb en Uber zijn groot geworden door aanhoudend veel te investeren in reclame. Zo werden ze ‘vanzelf’ top op mind bij het publiek, wat zich terugvertaalt naar terugkerende gebruikers. Hetzelfde wat Takeaway.com in Duitsland probeert voor bezorgrestaurants.

De techniek achter blockchain, een veilige transparante transactiedatabase, is sneller en goedkoper dan wat de grote marktpartijen nu bieden. Bovendien zorgt het decentrale karakter ervoor dat de marktmacht weer meer komt te liggen bij de hoteleigenaren en minder bij de partijen met de beste posities in Google.

TUI Group praat met de Amerikaanse start-up Winding Tree over het opzetten van technologieproeven rondom blockchain.

