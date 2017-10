‘Microsoft verwerkt gegevens Windowsgebruikers in strijd met wet’

Redactie Emerce Nieuws -

Microsoft verwerkt via Windows 10 in strijd met de wet gegevens van mensen die dit besturingssysteem op hun computer hebben geïnstalleerd. Dit concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na onderzoek van Windows 10 Home en Pro.

Microsoft informeert volgens de toezichthouder gebruikers niet duidelijk over welke gegevens zij voor welke doelen gebruikt. Ook kunnen mensen door de werkwijze van Microsoft geen rechtsgeldige toestemming geven voor de verwerking van hun gegevens. Het bedrijf vertelt niet dat het bij de standaardinstellingen voortdurend gegevens verzamelt over het gebruik van apps en het surfgedrag via de browser Edge.

In Nederland zijn er meer dan 4 miljoen actieve apparaten met Windows 10 Home en Pro. Microsoft verzamelt continue technische prestatie- en gebruiksgegevens over deze apparaten. Microsoft maakt als het ware non-stop foto’s van het computergedrag van Windowsgebruikers en stuurt dit naar zichzelf.

Microsoft biedt twee niveaus van telemetrie aan: standaard en volledig. Bij standaard worden beperkte gegevens over het gebruik van het apparaat verwerkt. Bij volledige telemetrie worden daarnaast gedetailleerde gegevens over het appgebruik en het surfgedrag via de browser Edge en (delen van) de inhoud van met de elektronische pen geschreven documenten verwerkt.

Microsoft biedt gebruikers een overzicht van de soorten persoonsgegevens die zij via standaard telemetrie verzamelt, maar informeert alleen op hoofdlijnen, met voorbeelden, over de soorten gegevens die zij via volledige telemetrie verwerkt. De werkwijze van Microsoft bij het verzamelen van volledige telemetriegegevens is onvoorspelbaar.

Microsoft heeft aangegeven de overtredingen te willen beëindigen. Als dit niet gebeurt, kan de AP besluiten Microsoft een sanctie op te leggen.