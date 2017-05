‘Millennials trappen vaker in reisfraude’

Redactie Emerce Nieuws -

Met name millennials zijn het slachtoffer van fraude met reizen. Dit meldt de Britse politie. Afgelopen jaar is het aantal meldingen van oplichting bovendien gestegen met 20 procent.

Gemiddeld kostte dit de gedupeerden 1200 pond. Daarnaast meldt 26 procent dat het gebeurde een zware wissel trekt op hun financiën en gezondheid. De meest voorkomende manieren waarop reizigers worden bedrogen zijn:

Verblijf: Fraudeurs zetten nepwebsites in, hacken de accounts van mensen en zetten nepadvertenties op websites en social media

Fraudeurs zetten nepwebsites in, hacken de accounts van mensen en zetten nepadvertenties op websites en social media Vliegtickets: Een klant denkt een vlucht te hebben geboekt en ontvangt een nepticket of betaalt voor een ticket maar ontvangen het nooit. Dit gebeurde in 2016 met name bij vluchten naar Afrika en India, wat impliceert dat de fraudeurs zich richten op mensen die op bezoek willen bij familie of vrienden.

Een klant denkt een vlucht te hebben geboekt en ontvangt een nepticket of betaalt voor een ticket maar ontvangen het nooit. Dit gebeurde in 2016 met name bij vluchten naar Afrika en India, wat impliceert dat de fraudeurs zich richten op mensen die op bezoek willen bij familie of vrienden. Sport- & religieuze reizen: Een populair doelwit voor fraude vanwege de beperkte beschikbaarheid van tickets en de hoge prijskaartjes die er daardoor aan hangen.

Een populair doelwit voor fraude vanwege de beperkte beschikbaarheid van tickets en de hoge prijskaartjes die er daardoor aan hangen. Timeshares en vakantieclubs: Hier gaat veel geld in om. Slachtoffers verliezen vaak tienduizenden ponden, aldus de Britse politie.

De twee leeftijdsgroepen die het meest te maken hebben met reisfraude zijn die van 20-29 en van 30-39. Vijftigplussers worden minder vaak het slachtoffer. De meeste gedupeerden hebben hun reis contant of via een bankoverschrijving betaald, waardoor het geld moeilijk terug te halen is.

In Nederland kunnen mensen die bedrogen zijn dit melden bij de Fraudehelpdesk. Daar kwamen vorig jaar 48 meldingen binnen over oplichting met vakantiewoningen. Deze mensen gingen voor bijna 85.000 euro in het schip.