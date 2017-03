Mobiel datagebruik Nederland bijna verdubbeld

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Mobiele bellers in Nederland omarmen met vol enthousiasme de 4G-datanetwerken en verstoken hun databundels naar hartelust. Het mobiele datagebruik verdubbelde bijna.

Zo blijkt uit nieuwe cijfers van toezichthouder ACM over het derde kwartaal van 2016. Dat is de meest recente meting van het gebruik van de 3G- en 4G-netwerken.

In het derde kwartaal van 2016 vloog er 50,6 miljard MB van de telecommasten naar omringende smartphones. Een jaar eerder lag dat nog op 31,4 miljard MB. Het jaar daar weer voor, Q3 2014, was dat 17,4 miljard MB. Toen waren er nog geen 4G-netwerken operationeel.

De cijfers laten zien dat het datagebruik van jaar op jaar bijna verdubbeld.

Verder stelt de ACM: “In het derde kwartaal van 2016 is het aantal mobiele bundels gestegen tot ruim 13,6 miljoen aansluitingen. Dat is 8,6 procent meer dan een jaar eerder. Bijna twee derde (62%) van de mobiele aansluitingen is nu zo’n 3-in-1-bundel met data naast bellen en sms’en.”

Foto: nggalai (cc)