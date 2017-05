Mogelijk weer nieuwe Alexa hardware Amazon

Redactie Emerce Nieuws -

Amazon lanceert mogelijk deze maand alweer een nieuw product rond zijn spraaktechnologie Alexa. Bij AFTVNews is al een afbeelding van het product – codenaam Knight – te zien.

Vooralsnog is niet helemaal duidelijk wat het is. Het apparaat bevat een 7 inch aanraakscherm en mogelijk een camera. Volgens AFTVNews, dat wel vaker nieuws over Alexa lekt, wordt het een ‘vlaggenschip Alexa apparaat’.

De Echo luidspreker die in november 2014 werd geïntroduceerd is misschien wel het succesvolste hardwareproduct van het bedrijf sinds zijn (lees)tablets. Er zouden miljoenen van verkocht zijn.

Inmiddels heeft ook Google een dergelijk apparaat gelanceerd en gaan er geruchten dat Apple ook met een Echo kloon komt.