Muis met krom ruggetje

Redactie Emerce Nieuws -

Met de nieuwe Surface Laptop introduceerde Microsoft gisteren ook nog een geheel nieuwe muis, de Surface Arc Mouse. Kost bijna 80 dollar, maar dan heb je ook wat.

De draadloze muis is normaal plat, maar kan in een kromme stand worden gezet. Een wiel ontbreekt, maar scrollen gaat prima.

De muis werkt via Bluetooth 4.0, en is te gebruiken met Windows 8, 8.1 en 10.

In de VS is hij al voor te bestellen. Over de beschikbaarheid in Nederland is nog niets bekend.