Nederlander zuinig met mobiele data

Nederlanders gebruiken per maand ongeveer 1GB aan mobiele data. In België is dat nog minder: 860 MB per mobiel abonnement met mobiel internet. Finland is koploper met bijna 11GB per maand. Dat blijkt uit gegevens van de OESO over 2016.

Het gemiddelde van de dertig landen bedraagt 2,3GB, Nederland zit daar dus sterk onder. Of dat met kosten te maken heeft is niet duidelijk. Het dataverbruik is het laagst in Slowakije met 0,66GB.

Het gestegen dataverbruik in alle landen is toe te schrijven aan grotere databundels in veel landen. Ook waren er vorig jaar meer abonnementen met onbeperkt internet. In Nederland kwamen bundels met onbeperkt internet pas in 2017 op de markt.