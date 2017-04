Nederlanders willen digitaal kwaliteitskeurmerk

Redactie Emerce Nieuws -

Ruim de helft van de Nederlanders wil dat er een digitaal keurmerk komt voor veilige digitale producten en diensten, zoals websites, apps of digitale overheidsdiensten. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction onder 1.036 Nederlanders in opdracht van IT-dienstverlener Sogeti. Herijking van kwaliteitskeurmerken is nodig om beter aan te sluiten op de digitale samenleving.

Twee derde van de consumenten geeft aan dat de overheid, in algemene zin, toezicht moet houden op de kwaliteit van digitale diensten.

Het consumentenvertrouwen in digitale producten en diensten is momenteel slechts in beperkte mate gebaseerd op bestaande kwaliteitskeurmerken. Klantenbeoordelingen hebben de rol van keurmerken overgenomen. Toch geeft 36 procent van de consumenten aan dat keurmerken belangrijk zijn bij het bepalen van de technische basisvoorwaarden voor digitale kwaliteit.

D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven pleitte eind vorig jaar al voor de invoering van een digitaal kwaliteitskeurmerk voor Internet-of-Things producten.