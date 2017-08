‘Nederlandse attracties richten zich op buitenlandse bezoekers’

Dit jaar zullen de bezoekersaantallen van attractieparken en dierentuinen met 3 procent stijgen. In 2018 wordt een toename verwacht van 2,5 procent. Om de groei te waarborgen zullen attracties met name Duitse en Belgische toeristen proberen te interesseren voor een bezoek. Dit stelt ABN AMRO.

De stijging van de bezoekersaantallen is mede te danken aan investeringen in nieuwe attracties, slaapplaatsen en bezienswaardigheden. In 2016 waren het wereldwijd vooral musea en waterparken die een grote groei noteerden. In ‘s werelds twintig grootste waterparken stegen de bezoekersaantallen met 3,6 procent tot 29,7 miljoen. Voor verschillende parken, waaronder Duinrell, is dit aanleiding extra te investeren in waterattracties. ABN AMRO stelt vast dat de terugverdientijden van investeringen steeds korter worden. Dit hoeft niet tot hogere entreeprijzen te leiden. Door met digitalisering klantgerichte extra’s aan te bieden – zoals een snellere toegang tot attracties, gepersonaliseerde souvenirs of parkeren dichtbij de ingang – kunnen attractieparken en dierentuinen hun omzet vergroten.

ABN AMRO benadrukt dat het cruciaal is dat attractieparken en dierentuinen een heldere strategie op het gebied van digitalisering ontwikkelen. Zo zijn 8 op de 10 bezoekers bereid om extra te betalen voor ‘VIP-ervaringen’, zoals persoonlijke communicatie, voorrang bij attracties, premium attracties met beperkte toegang, culinaire extra’s, aanvullende online diensten, gratis WiFi en gepersonaliseerde souvenirs.