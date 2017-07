Airbnb biedt nu ook excursies aan in Amsterdam

Redactie Emerce Nieuws -

Vakantieverhuurplatform Airbnb heeft Amsterdam toegevoegd aan het lijstje bestemmingen waar Trips boekbaar zijn. Deze tours moeten bezoekers de stad van een andere kant laten zien.

Volgens Airbnb bieden de excursies de mogelijkheid om het toerisme beter te spreiden in de stad, waarmee het bedrijf verwijst naar de kritiek over de grote drukte in de Amsterdamse binnenstad door de populariteit van Airbnb. Die spreiding valt overigens tegen – het gros van de dertig aangeboden ervaringen vindt plaats in of vlakbij het stadsdeel Centrum.

De excursies worden door Airbnb gecureerd – niet iedereen kan zichzelf op het platform profileren met een tour, zoals met de accommodaties wel het geval is.

Het aanbod bestaat onder andere uit plastic opvissen uit de grachten, leren handwerken, een tour langs brouwerijen en een excursie rond ondernemerschap, waarbij accelerator Rockstart en een aantal start-ups worden bezocht.