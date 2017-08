Negen van de tien mobiele toestellen is een smartphone

Redactie Emerce Nieuws -

Negen van de tien mobiele toestellen is inmiddels een smartphone. Dat is een groot verschil met 2007, het jaar waarin onder meer de iPhone voor het eerst ten tonele verscheen. Dat blijkt uit onderzoek van Telecompaper.

Waar rond 2007 slechts 7 procent van de ondervraagden aangaf over een smartphone of PDA/Blackberry te beschikken was dit in 2011 al 50 procent.

De smartphonepenetratie verschilt wel tussen consumenten met een postpaid- of prepaid abonnement. Van de prepaid-klanten heeft nog geen 70 procent een smartphone.

Het gebruik van de smartphone is ook veranderd. Waar men tot 2011 hoofdzakelijk het apparaat gebruikte om te sms-en en foto’s te maken, wordt het toestel nu gebruikt voor muziek luisteren, navigeren, bankieren en video’s kijken.

Bijna de helft van de Nederlanders gebruikt de telefoon inmiddels voor navigatie. Dat gebeurt dankzij de dominantie van Android veelal met Google Maps.

Sinds begin dit jaar bankiert de helft van alle Nederlanders met zijn of haar mobiel.